Qeveria gjatë javës së ardhshme duhet të vendos nëse do të vazhdojë përllogaritja verore e kohës në vend, për të kursyer energjinë elektrike. Ministria e Ekonomisë ka kërkuar nga meteorologjia dhe ASHAM-i të bëjnë studim që do të tregojë nëse kthimi i akrepave të orës këtë dimër mund të ndikojë negativisht në konsumin e energjisë elektrike te amvisëritë dhe kompanitë. Ministria përkatëse thotë se analizat janë ende në rrjedhë.

“Jemi në konsultim me ekspertët, institucionet kompetente dhe sektorin e biznesit se si do të ndikonte dhe cilat do të ishin efektet e ndryshimit të llogaritjes kohore”. thonë nga Ministria e Ekonomisë.

Jo vetëm për kursimin e energjisë elektrike, përllogaritja e kohës verore dhe dimërore kanë ndikim edhe në disa biznese. Më shpesh, kjo ndihet në komponentin e eksportit, pra në sektorin e transportit dhe gjithnjë e më shumë edhe në industrinë përpunuese. Biznesmenët e konsultuar nga Alsat thonë se më e rëndësishmja për komunikimin e përgjithshëm është që vendi të jetë në përputhje me kohën në Evropë.

“Në vitin 2019, Komisioni Evropian publikoi rekomandim për shtetet se ky duhet të jetë viti i fundit kur llogaritet koha verore dhe dimërore. Autoritetet në vend ende nuk e kanë zbatuar këtë rekomandim“.

Pra, përllogaritja dimërore e kohës nënkupton kthimin e orës mbrapa dhe deri më tani kjo është bërë në fundjavën e fundit të tetorit. Ndërsa përllogaritja verore fillon në javën e fundit të marsit.

Qeveria në seancën e mbajtur më 9 tetor kumtoi se është e mundshme që Maqedonia e Veriut këtë vit ta mbajë llogaritjen verore të orës, e cila duhet të mbarojë më 30 tetor. Kjo nënkupton që vikendin e fundit të muajit, nuk do t’i ndryshojmë akrepat e orës për një orë.

“Në seancën qeveritare, është obliguar Ministria e Ekonomisë që t’i shohë mundësitë rreth vazhdimit eventual të zbatimit të llogaritjes verore të kohës, me qëllim të kursimit shtesë të energjisë elektrike”, kumtuan nga Qeveria.

Në praktikë kjo do të thoshte që gjatë muajve të dimrit të errësohej një orë më vonë.

Debatin për shfuqizimin e llogaritjes së kohës sipas asaj verore dhe dimërore e ka hapur dhe Komisioni Evropian përpara katër vitesh. Atëherë, në online-anketë 93% e banorëve të BE-së janë deklaruar se janë “për” shfuqizimin e mënyrës së këtyre të llogaritjes së kohës, pas çka KE dorëzoi edhe propozim zyrtar në Parlamentin Evropian i cili u miratua në vitin 2019-të. Sipas asaj, shfuqizimin duhej ta zbatojë prej vitit të kaluar, çdo vend-anëtar duhet të zgjedh se cilën llogaritje do ta mbajë. Megjithatë, kjo në praktikë nuk ndodhi.

“Prej atëherë thuajse gjërat kanë pushuar. Topi tani është te 27 vendet anëtare të Unionit”, thonë nga Komisioni Evropian.Ata patjetër duhet që të harmonizohen dhe të tregojnë nëse në të ardhmen punët do të mbeten kështu siç janë, ose do të ndryshojnë. Deri më tani qeveritë e vendeve anëtare të BE-së nuk kanë qëndrim të përbashkët. Kjo i ka zemëruar deputetët e Parlamentit Evropian”, shkruan Dojçe Vele, në analizën “Pse ende ka llogaritje verore dhe dimërore të kohë”, e publikuar në mars të vitit të kaluar kur ndryshohet përllogaritja prej dimërore në verore.

Në të njëjtën pyetje, në analizën e të njëjtës periudhë të “Blumberg”, theksohet se fajtori kryesor për zbatimin e përllogaritjes së këtillë është pandemia e koronavirusit, por edhe burokracia gjatë së cilës rikujton se pas votimit në Parlamentin Evropian, zbatimin e vendimit duhet ta finalizojë Këshilli Evropian i cili kryesisht është i përbërë nga presidentë të shteteve. Megjithatë, Këshilli e ka kthyer çështjen mbrapa në KE duke theksuar se nuk mund ta zbatojë derisa Komisioni nuk bën vlerësim të ndikimit që do të ketë shfuqizimi i përllogaritjes verore dhe dimërore të kohës.