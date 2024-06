LSDM-ja dhe BDI-ja nuk kanë një qëndrim të zhvilluar nëse do t’i mbështesin ndryshimet në Ligjin për Vetëqeverisje Lokale, sepse nëse nuk miratohet, do të duhet të ketë zgjedhje të parakohshme në komunat, kryetarët e të cilave do të bëhen ministrat.

Për miratimin e këtij ligji duhen 80 deputetë, njësoj me ligjin për riorganizimin e ministrive.

Ndryshimet kërkojnë një shumicë prej dy të tretash dhe Badenter, që do të thotë se do të nevojiten edhe votat e opozitës.

Propozues i ligjit është Vredi, të cilin e përkrah edhe VMRO-DPMNE.

Zgjidhja e re ligjore parashikon që kryetarët në detyrë të mund të drejtojnë bashkitë deri në mbajtjen e zgjedhjeve vendore në vjeshtën e vitit të ardhshëm, me kusht që të ketë skaduar më shumë se gjysma e mandatit të kryebashkiakut.