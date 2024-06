Kur bëhet fjalë për tranzicionin e energjisë, duhet të kemi parasysh se ky tranzicion është kompleks dhe mjaft i kushtueshëm. Sa herë që realiteti fiket atëherë ne bëjmë gabime, për fat të keq cili është realiteti në të vërtetë vendi ynë është një vend i varfër dhe pyetja e vërtetë këtu është nëse Maqedonia mund të përballojë një tranzicion të tillë energjetik në një periudhë kaq të shkurtër pa marrë mbështetje nga jashtë? A kemi ne kapacitetin njerëzor për një tranzicion të tillë dhe a mund ta përballojë sistemi ynë një tranzicion të tillë? Kur flas për ndikimin social të tranzicionit energjetik, po flas për të ardhmen e njerëzve që tashmë janë të angazhuar në objektet tona me qymyr, që prodhojnë energji elektrike. Këtu nuk duhet të anashkalohet fakti se më shumë se 4000 familje varen nga prodhimi i energjisë elektrike nga termocentralet, termocentrali në Manastir dhe Oslomej – deklaroi kryetari i VMRO-DPMNE-së dhe mandatar i qeverisë së re, Hristijan. Mickoski, në fjalimin e sotëm në forumin energjetik të Maqedonisë.

Mickoski vazhdoi dhe shtoi:

Është e lehtë të flasësh për atë tranzicion, por nuk është aq e lehtë të flitet për jetë njerëzish, sepse nëse ato objekte prodhuese mbyllen, ne fillimisht do të humbasim prodhimin parësor që është shumë i rëndësishëm për sistemin tonë dhe do të përballemi me një sfidë të madhe. , një krizë energjetike si ajo e disa viteve më parë sepse pa prodhim primar kërkesa do të rritet dhe me burime të rinovueshme, unë jam inxhinier dhe nuk jam i bindur që në 365 ditë mund të kemi një furnizim të qëndrueshëm me energji elektrike nga burimet e rinovueshme. Këtu nuk po flas vetëm për familjet por edhe për ekonominë sepse ana e kërkesës së ekonomisë është e rëndësishme sepse ne duhet të kemi një furnizim të qëndrueshëm dhe të qëndrueshëm me energji elektrike nëse duam që ajo ekonomi të rritet, përndryshe do të ktheheshim prapa dhe do të përballeshim me një ikja e trurit si kjo që po ndodh tani, 8 nga 10 studentë të mi largohen sepse nuk shohin asnjë perspektivë këtu dhe kjo është një sfidë e madhe për ne si qeveri që të realizojmë diçka materiale dhe të prekshme, përndryshe do të shkonim në të kundërtën. drejtim dhe mbrapsht dhe fatkeqësisht nuk do të ketë shpresë – thotë Mickoski.

Mickoski theksoi se me një plan të mirë dhe mbikëqyrje të mirë në objektet energjetike do të mund të përfundojë kjo procedurë.

Si sektor i energjisë elektrike ne nuk jemi gati, por me një plan të mirë dhe një mbikëqyrje të mirë të objekteve të energjisë elektrike, kjo procedurë do të mund të përfundojë me sukses, por do të marrë kohë. Në energji, rezultatet e shpejta nuk janë të mundshme sepse kjo do të ishte një mrekulli, por ne nuk bëjmë mrekulli, askush në botë nuk bën mrekulli, kështu që duhet të kemi parasysh realitetin dhe duhet të punojmë në bazë të planeve të sakta me standarde specifike – theksoi Mickoski.

Mickoski tha se në fokus duhet të jetë prodhimi i energjisë elektrike nga burimet e ripërtëritshme.

Prodhimi i energjisë elektrike nga burimet e rinovueshme duhet të jetë fokusi ynë, por hap pas hapi, sepse rezultate të shpejta nuk janë të mundshme. Duhet kohë dhe këtë duhet ta kemi parasysh, përndryshe nuk do të kemi sukses – tha Mickoski.

Mickoski ekskluzivisht paralajmëroi investimin e parë të huaj direkt, i cili do të jetë në fushën e energjetikës.

Presim investimet e para të huaja direkte në vend me qeverinë e re, do të shpallet me fokus në sektorin energjetik me fokus në instalimin e një parku të ri me erë që do të jetë në pjesën lindore të vendit ndërmjet Karbincit, Shtipit dhe Kosovës. Radovishi, tre komuna në lindje dhe do të jetë një investim i madh, me sa jam i informuar dhe me të dhënat që kam për momentin, prodhimi i energjisë elektrike pritet të jetë afërsisht një teravat orë, që është një milion megavat orë. që është afërsisht 20% e prodhimit të përgjithshëm të energjisë elektrike në vend, dhe ky do të jetë investimi i parë i huaj direkt që do të shpallet nga qeveria e re në Maqedoni – tha Mickoski.

Mickoski vazhdoi dhe theksoi se nuk ka zhvillim pa sundim të ligjit.

Pa shtet ligjor nuk ka zhvillim. Është shtylla e parë, nëse shmanget sundimi i ligjit nuk do të ishte i mundur zhvillimi i vendit, prandaj nuk mund të ketë standarde të dyfishta – përfundoi Mickoski.