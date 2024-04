Nëse jeni adhurues i minimalizmit, veshjet tuaja janë të aftë për linja të pastra dhe modele të thjeshta, është e natyrshme të krijoni një koleksion këpucësh që të përputhen me pjesën tjetër të garderobës tuaj. Ku të fillojë?

Një palë atlete të thjeshta janë një fillim i mirë. Zgjidhni stile klasike si Gazela nga adidas për t’u kombinuar me gjërat e tjera thelbësore të përditshme, si pantallonat e shkurtra ose një fustan këmishë. Më tej, Mary-Janes janë një domosdoshmëri minimaliste, dhe ofertat e Tory Burch dhe Aeyde janë shumë elegante.

Loafers luksoze janë gjithashtu të larta në listën tonë dhe ne i kombinojmë ato me pantallona dhe xhinse klasike. Së fundmi, një palë çizme apo taka të zeza jo shumë bazike me lartësinë perfekte të takës janë zgjidhja perfekte për një natë jashtë.

Taka të larta elegante

Takat perfekte duhet të kenë dy karakteristika, lartësinë ideale të takës mesatare dhe stilin e përjetshëm. Vishni ato me një look party në dimër ose me fustane me lule në pranverë dhe verë.

Mary-Janes minimale

Vitin e kaluar, këpucët Mary Jane bënë një rikthim, ku ndër të tjera modelet më shik vinin nga marka si The Row, Aeyde dhe Tory Burch. Stili minimalist i këtyre këpucëve përcaktohet nga një rrip i hollë, i cili është krijuar për t’u afruar më shumë me një estetikë cool-girl sesa një vajzë preppy.

Mokasinat e sofistikuara

Loafers, në të gjitha format e tyre, janë një stil i përjetshëm që të gjithë duhet ta kenë në gardërobën e tyre. Sidoqoftë, na pëlqejnë gjithashtu versionet e tyre të reja më moderne me dy ngjyra ose me rrip T.

Atlete të thjeshta

Kur ndërtoni një koleksion këpucësh minimaliste, këpucët e thjeshta por me stil janë një mënyrë e mirë për të filluar. Row dhe Totême janë gjithmonë elegant (dhe rekomandohen) për t’u kombinuar me copa më të bukura si një kostum apo një fustan i mrekullueshëm, por markat tradicionale si Adidas, Nike dhe New Balance ofrojnë gjithashtu opsionet e tyre perfekte.

Sandalet e zeza perfekte

Sandalet e zeza jo aq bazike janë një tjetër stil klasik i përjetshëm për gardërobën pasi shkojnë me gjithçka. Sandalet me rripa të Row janë një zgjedhje e shkëlqyer pa kohë, ndërsa sandalet me platformë të Chloe ofrojnë stil maksimal me përpjekje minimale.