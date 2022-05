Numri i të sëmurëve nga kanceri në Maqedoninë e Veriut vitin e fundit është rritur për 30 për qind, tha drejtori i Klinikës së Onkologjisë.

Ndryshe nga viti 2019 kur kishte 3900 raste të reja me kancer, këtë vit ky numër arriti në mbi 5500 pacientë me kancer.

Ministri i Shëndetësisë Bekim Sali tha se fokusi i mjekëve do të jetë te pacientët me sëmundje të tjera, të cilët tani po mbushin klinikat për shkak të kontrolleve të parregullta gjatë pandemisë.

Me rekomandimin e Komisionit për Sëmundje Infektive, ai tha se duhet të shqyrtohet mundësia e trajtimit të veçantë të pacientëve pas kalimit të Covid-19.

“Paralajmëroja se periudha pas Covid-it është shumë e rëndësishme për të gjithë qytetarët dhe sistemin shëndetësor. Komisioni do të vazhdojë të punojë, ndoshta jo me të njëjtin ritëm, por do të planifikojmë se si do të përballemi me situatën pas kalimit të pandemisë, për të gjithë ata pacientë të cilët për shkak të pandemisë kishin parregullësi në trajtime apo kontrolle”, tha ministri Sali.

Lufta kundër kësaj sëmundjeje është shumë e rëndësishme, qytetarët inkurajohen për zbulimin e hershëm të kancerit, trajtimi i të cilit do të bëhet përmes pajisjes së përshpejtuesit linear që u vu në përdorim sot.