Sot nis zyrtarisht fushata zgjedhore për zgjedhjet parlamentare të 9 shkurtit në Kosovë.

Për herë të parë, pas ndryshimeve ligjore nuk do të ketë heshtje zgjedhore para ditës së zgjedhjeve.

Heshtja zgjedhore do të nis një minutë para hapjes së qendrave të votimit dhe do të zgjasë deri në mbylljen e tyre, duke nënkuptuar që heshtje zgjedhore do të ketë vetëm gjatë 12 orëve të votimit. Hapja e qendrave bëhet në orën 7:00 dhe mbyllen në 19:00.

Të certifikuara për pjesëmarrje në këto zgjedhje janë 28 parti politike dhe 1280 kandidatë për deputetë. Për herë të parë po ashtu në këto zgjedhje, votuesit mund të zgjedhin të votojnë për një parti dhe dhjetë kandidatë për deputetë, ndryshe nga zgjedhjet e kaluara kur votohej për pesë kandidatë.

Të drejtë vote kanë 2 milionë e 75 mijë e 868 votues brenda dhe jashtë Kosovës. 104 mijë e 924 votues janë jashtë Kosovës të cilët mund të votojnë përmes postës ose në mënyrë fizike në 17 ambasada dhe 15 konsullata në 19 shtete.

Procesi i votimit me postë ka nisur më 9 janar dhe do të zgjasë deri më 8 shkurt. Më 8 shkurt do të mund të votojnë të regjistruarit për votim fizik në përfaqësitë diplomatike të Kosovës.