Maqedoni

Arbër Ademi reagon ndaj lajmit të rremë të shpërndarë nga Taravari!

Të tërbuar, me shpifje nga më të ultat dhe me sulme nga më të paskrupulltat përpiqen ti mashtrojnë qytetarët dhe ti gënjejnë edhe përkrahësit e tyre. Sa të mjerë, nuk e di se si e bëjnë gjumin natën, a po si i shohin me sy fëmijët e tyre. Më kanë thënë se ky person ka prirje të...