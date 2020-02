Joe Newman, 107-vjeç, është banori më i vjetër i ndërtesës ku jeton ai në Sarasota, Florida.

“Natyrisht që kam dhimbje”, ka thënë Newman për “Today” të NBC-së. “Por unë vallëzojë më shpejtë se kushdo tjetër në këtë vend”, shtoi ai.

Ai, po ashtu, edhe vozit shpejt.

Ky i moshuar është bërë i famshëm në këtë vend me veturën e tij Mercedes 320 me ngjyrë qershie, të cilin e ka blerë nga mjeku i tij kur ishte 103-vjeç, transmeton Koha.net.

“Kur e pash për herë të parë, zemra ime rrahu më shpejtë”, tha Newman.

Për argëtim, Newmani kënaqet duke u vozitur nëpër qytet me të fejuarën e tij, Anita Sampson, e cila muajin e ardhshëm do të bëhet 100 vjeçe.

“Jemi duke e shijuar çdo moment që e kemi së bashku”, tregoi 107-vjeçari. “E dimë se sa të vjetër jemi dhe jemi të lumtur për çdo ditë që e kalojmë së bashku”, shtoi ai.

Edhe pse patenta e shoferit e Newmanit do të skadojë deri më 2022-n, ai thotë se nuk bënë shumë kilometra me veturën e tij këto ditë. Kur del natën, shpesh në opera ose balet, ai dhe e fejuara e tij preferojnë të përdorin Uberin.

Newman, po ashtu, është i lumtur të pozojë kur është duke vozitur veturën e tij sportive. Ai e di se i bënë njerëzit të qeshin. Po ashtu, ai e di se kur do të ndërrojë jetë, do të mbahet mend në Logan Center, një organizatë që mbështet njerëzit me aftësi të kufizuara intelektuale dhe zhvillimore në shtëpinë e tij të mëparshme në South Bend, Indiana.