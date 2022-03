Raportohet se Sekretari i Këshillit të Sigurisë dhe Mbrojtjes së Ukrainës, Olexey Danilov, ka bërë të ditur se është eliminuar një grupi i liderit çeçen Kadyrov të cilët e kishin planifikuar vrasjen e presidentit të Ukrainës, Volodymyr Zelensky.

Alexey Danilov announced the liquidation of a group of Kadyrovites who planned to kill Zelensky. pic.twitter.com/qa245WqfER

— NEXTA (@nexta_tv) March 1, 2022