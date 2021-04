Nëse jeni duke kërkuar punë në vendlindje, në shtete të Europës, apo edhe më larg, ajo që ka rëndësi çdoherë është të jeni në dijeni për profesionet që po i kërkon më shumë tregu i punës. Duke e pasur parasysh që Zvicra është një nga destinacionet e preferuara për të gjetur punë, pasi njihet edhe si vend me standarde të larta jetese, albinfo.ch ju sjell informata të rëndësishme rreth kërkesave të tregut të punës në Zvicër.

Menaxheri i kompanisë ‘Life Personal AG’, Gentian Pagarusha, ka treguar se sipas të dhënave të tyre janë më shumë se 120 mijë vende të hapura të punës në Zvicër. “Sipas platformave në Zvicër dhe të dhënave nga SECO, janë më shumë se 120 mijë vende të hapura të punës. Vetëm në kompaninë tonë kemi për momentin afër 100 vende të hapura, por na mungojnë persona të kualifikuar si profesionalisht po ashtu edhe sa i përketë gjuhës gjermane”, tha Pagarusha në një intervistë për albinfo.ch. Si shkak i mungesës së kualifikimit profesional, në treg të punës dalin që disa vende pune të jenë më të vështira për t’u plotësuar. Ndër to janë profesionet e mjekësisë, arkitekturës, inxhinierisë së ndërtimtarisë dhe industrisë, por edhe IT.

Ndryshe, Gentian Pagarusha, tregon se cilat janë profesionet më të kërkuar dhe punën e tyre me ndërmjetësimin e punëtorëve të këtyre profesioneve. “Në përgjithësi ka mungesë të punëtorëve në të gjitha lëmitë, mirëpo më së shumti kërkohen punëtorë në ndërtimtari, inxhinieri, IT dhe mjekësi. Këtë të fundit e kemi vërejtur më shumë sepse e kemi departamentin për rekrutimin e personave, të cilët kanë profesion të mjekësisë, ku deri më tani kemi arritë t’i sigurojmë disa mandate me disa spitale të Zvicrës për rekruetim të punëtorëve”, u shpreh ai.

Procesi i ndërmjetësimit të puntorëve të kualifikuar brenda shteteve të Europës, është vështirësuar dukshëm si shkak i pandemisë Covid-19, dhe rregullave e kufizimeve që kanë vendosur shtetet. Megjithatë, kompania për ndërmjetësimin e punëtorëve ‘Life Personal AG’, ka arritur të mbulojë 30 deri në 40% të kërkesave të klientëve të tyre në gjithë territorin e Zvicrës.