Mes grindjeve, problemeve në çift dhe bashkëjetesë, ekuilibri mes partnerëve mund të lëkundet dhe të krijojë konflikte të vështira për t’u menaxhuar. Si rezultat, gjithnjë e më shumë njerëz po zgjedhin të flenë në shtretër të veçantë. A do të jetë vërtet kjo pika e kthesës për problemet moderne të marrëdhënieve? Le ta zbulojmë së bashku!

A është vërtet kaq e vështirë, në vitin 2022, të kesh një marrëdhënie të qëndrueshme? A jemi ende në gjendje të duam dhe të lëmojmë qoshet më të mprehta të qenies sonë për një jetë të qetë? Këto janë pyetje të vështira për t’u përgjigjur dhe mënyrat e jetesës që lindin nga këto nevoja mund t’i bëjnë disa njerëz të shtrembërojnë buzët, ndërsa për të tjerët mund të duken si ide brilante. Me pak fjalë, ndjenjat janë një çështje e ndërlikuar: le të përpiqemi t’i diskutojmë së bashku!

Komplikimet moderne

Brezat e vjetër na akuzojnë se nuk mund të duam, se nuk mund të mbajmë peshën aktuale të një marrëdhënieje dhe një martese. A është vërtet kështu? Bërja e këtij lloj krahasimi nuk është kurrë e shëndetshme dhe ndoshta, mund të themi, edhe paksa e thjeshtë.

Krahasimi i stilit tonë të jetesës moderne me atë të gjyshërve tanë nuk është i mirë. Bota ishte ndryshe, njerëzit ishin të ndryshëm, madje edhe vlerat dhe qëllimet nuk ishin ato që janë sot. Në atë kohë, barazia sociale midis burrave dhe grave nuk mendohej, në të vërtetë nuk kishte gra të punësuara plotësisht të emancipuara që mund të punonin dhe të zgjidhnin të ishin nëna. Është e sigurt që në ditët e sotme të mbrosh martesën nga problemet e jetës është e vështirë, por jo e pamundur. Për këtë, një alternativë mund të jetë gjumi në shtretër të veçantë. Një zgjidhje që mund të sjellë më shumë përfitime nga sa mendoni, sidomos për ekuilibrin në çift.

Gjumi në shtretër të ndarë, nga Amerika Latine në Evropë

Një mënyrë jetese që vjen nga jashtë është “të jetojmë bashkë, por të ndarë”, pra të jetosh në një shtëpi ose apartament të ndryshëm nga ai i partnerit. Për dashamirët e historisë së artit, kjo nuk është asgjë e re: na kujtohet marrëdhënia mes muralistit Diego Rivera dhe piktores Frida Kahlo, e cila, duke jetuar afër, por jo në të njëjtin apartament, pas martesës i kishte lidhur dy shtëpitë me një urë. Ata nuk jetonin saktësisht në të njëjtin apartament, por ishin gjithmonë të lidhur. Me pak fjalë, në zgjedhjen e tyre, megjithatë, kanë ndikuar edhe problemet e ndryshme të çiftit, është e sigurt që ky trend i ri është i përshtatshëm për çiftet që kërkojnë pavarësi më të madhe. A do të jetë kjo zgjidhja e vërtetë? Të flini në vende të ndryshme dhe keni dy shtretër të veçantë?

Mes zakoneve të vjetra dhe ndryshimit

Mosndarja e një shtrati me partnerin mund të ndodhë për shumë arsye: çrregullime të gjumit, fëmijë që nuk e lënë një partner të pushojë, probleme shëndetësore e shumë të tjera. T’i thuash dikujt tjetër që flini në shtretër të veçantë mund të gjenerojë reagime mjaft komplekse, por, siç e dimë, marrëdhëniet duhet të jetohen ashtu siç secili prej nesh beson më mirë. Nuk ka rregulla të arta. Ka qenie njerëzore që janë të lumtur ose që përpiqen të jenë. Çdo çift ka balancat e veta, të cilat mund të duken të çuditshme dhe jashtë atyre që jemi mësuar të shohim si modele, por përderisa i bëjnë të lumtur protagonistët e historisë, pse duhet të ndihemi të prekur në ndonjë mënyrë? Dashuria është e bukur pikërisht sepse secili prej nesh e jeton ashtu siç e sheh të arsyeshme. Gjykimet është mirë t’i lëmë mënjanë.