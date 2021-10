Është shuar zjarri që ka përfshirë kazermën e braktisur të ish gjykatës për kundërvajtje në parkun e Shkupit, njofton “Telma”.

Sipas informacioneve fillestare, zjarri ka përfshirë edhe një pjesë të hotelit Tomçe Sofka. Dëme materiale ka, ndërsa nuk ka të lënduar as në mesin e zjarrfikësve dhe as në personat që ndodheshin aty pranë në parkun e qytetit të Shkupit për shkak të ditës me diell dhe të kthjellët.