Nese keni zgjedhur kartën numër 1 do të thotë që në ditët në vazhdim do të kërkoni për përgjigje brenda jush. Duhet të lidheni me unin tuaj për të kuptuar më mirë cfarë dëshironi. Duhet të përdorni lutjet ose ndihmën e një personi të afërt për të arritur qëllimet tuaja.

Nëse keni zgjedhur kartën numër 2: Dielli tregon dashurinë, shëndetin, bukurinë, zgjuarsinë dhe suksesin. Nëse keni në planet tuaja të afërta të bëheni mama jeni me fat pasi kjo kartë tregon praninë e një shtatzënie. Kjo kartë gjithashtu përveç se sjell të mira në jetën tuaj gjithashtu tregon se duhet ta ndani me të tjerët në mënyrë që bekimet tuaja të shtohen.

Nëse keni zgjedhur kartën e 3: është një kartë e fillimeve të reja. Kjo do të thotë për ju që ka ardhur momenti t’i lini të gjitha pas dhe të nisni diçka nga e para.

Nëse jeni në mes dy zjarreve shpejt do të gjeni një zgjidhje!