Sikurse edhe në zgjedhjet e kaluara, edhe në zgjedhjet e 17 tetorit, sipas zyrtarëve të Komisionit Qendror të zgjedhjeve, votat e qytetarëve do të numërohen në vendvotime.

Zëdhënësi i KQZ-së, Valmir Elezi tha për Radion Evropa e Lirë se procesi i numërimit të votave është më i lehtë se ai i zgjedhjeve të përgjithshme dhe se sipas tij, votat pritet të numërohen më shpejt.

“Përfundon procesi i numërimit të fletëvotimeve për kryetar, një zyrtar e merr një kopje të formularit me rezultate dhe të njëjtat i ngarkon në aplikacioni e KQZ-së. Pastaj, vazhdon numërimi i fletëvotimeve për kuvende komunale dhe pasi të përfundojë i gjithë ky proces, materialet kthehen në komision komunal të zgjedhjeve dhe prej aty në Qendrën e Numërimit dhe Rezultateve”, tha Elezi.

Elezi shpjegoi se pas procesit të numërimit të votave, rezultatet pritet publikohen gjatë mbrëmjes.

Sipas të dhënave të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve (KQZ), për kryetarë të komunave të Kosovës janë certifikuar 166 kandidatë.

Në garën për asamblistë në kuvendet e të gjitha komunave janë certifikuar 5,198 kandidatë./REL/