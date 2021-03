Prezantimi i kësaj veture tre muaj më herët sesa ishte planifikuar fillimisht, dhe tashmë ajo është e gatshëm për prodhim. Rreth një vit pas konceptit të emrit, makina e re elektrike bashkohet me SUV iX3 dhe iX.

Duket gati e njëjtë me Concept i4, i cili pritet të merret në konsideratë se ishte më shumë një prototip gati i prodhimit sesa një veturë me detaje të ekzagjeruara të dizajnit siç kanë shumica e makinave konceptuale.

Mund të thuash që është shumë e lidhur me brezin e ardhshëm Gran Coupe të Serisë 4 pasi të dy janë shumë të ngjashëm nga jashtë.

Dyert e pasme të ndryshuara nuk janë ndryshimet e vetme që ka kaluar profili anësor krahasuar me Serinë 4 Coupe pasi i4 gjithashtu ka doreza të ridizenjuara që mbeten të barabarta me dyert për një rrjedhë më të mirë të ajrit.

Thekse blu dhe rrotat aero e ndajnë i4 nga Seria 4 e ardhshme GC, ashtu si edhe parakolpët e ridizenjuar.

BMW po mban shumicën e specifikimeve teknike një mister, vetëm duke thënë se i4 do të ofrojë deri në 523 kuaj fuqi (390 kilovat), me sa duket për modelin M Performance të konfirmuar me një shpejtësi prej 62 mph (100 km / h) në rreth katër sekonda.

Ne gjithashtu e dimë që do të ketë lëng të mjaftueshëm të baterisë për 367 milje (590 kilometra) për WLTP dhe deri në 300 milje (483 kilometra) për EPA.

Detaje shtesë do të publikohen në javët në vijim dhe ne gjithashtu duhet të kemi imazhe të brendshme shumë shpejt.