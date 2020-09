Kryeministri Zoran Zaev sot do të realizojë takim me përfaqësues të vreshtarëve në Kavadar.

Në takim do të marrin pjesë edhe zëvendëskryeministri për Çështje Ekonomike, Fatmir Bytyqi dhe ministri i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave, Arijanit Hoxha. Gjatë takimit kryeministri baskë me ministrat në fjalë pritet të njoftohet nga afër me problemet me të cilat përballen për momentin vreshtarët.