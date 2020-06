Presidenti i LSDM-së, Zoran Zaev nga tribuna sonte nga Tetova tha se koalicioni i LSDM-së dhe BESËS do të fitojnë BDI-në në zgjedhjet e gjashta.

Shokë, të jeni krenarë, sepse Zoran Zaev ju jep fjalën e tij, tha ai.

Ne jemi para jush sonte, dy mbajtës nga Tetova, Bilal Kasami nga Besa dhe Fanica nga LSDM, dhe menjëherë pas tyre është Bejxhani. Ne kemi përfaqësim nga të gjitha bashkësitë etnike. Jini krenarë sepse kemi arritur të formojmë një koalicion multietnik para zgjedhjeve, jo pas. Në elektoratin e gjashtë zgjedhorë do të fitojmë BDI-në. Ne do ta mposhtim Aleancën e Shqiptarëve dhe Alterativën. Ne do të kemi dy herë më shumë deputetë se sa VMRO-DPMNE-ja. Sepse kjo është e ardhmja. Sepse populli është i ngopur me kvazi-patriotë dhe nacionalistë, tha Zaevi.