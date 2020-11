Kryeministri Zoran Zaev kujtoi se në festën e 11 tetorit e ka njoftuar popullin se është e mundur të mos kemi zgjidhje, gjegjësisht të mos mbahet konferenca e parë ndërqeveritare mes vendit dhe Bashkimit Evropian, transmeton Zhurnal.

“Definitivisht qëndrojë si në atë ditë të 11 tetorit, se ekziston mundësi serioze që ne të mos mbajmë konferencën e parë ndërqeveritare me BE-në”, tha Zaev.

Ai megjithatë shtoi se përpjekjet për gjetjen e zgjidhjes janë përforcuar.

“Do të japim gjithçka nga ana jonë si energji, si mendje, si mençuri, por gjithashtu ka çështje për të cilat askund në botë nuk negociohet, as te ne do të negociohet dhe këtë pala bullgare e kupton. E kuptojnë se identiteti jonë, gjuha jonë maqedonase janë ndjenjat tona, të drejtat tona dhe shtetet nuk negociojnë për këtë çështje, kështu që ne vazhdojmë të gjejmë zgjidhje, që gjithashtu do të ishte e pranueshme për të dyja palët”, përfundon Zaev.