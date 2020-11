Me ndryshimet e reja në ligjin për kundërvajtje, nëse një qytetar ndot mjedisin, ai mund të gjobitet deri në 5,000 euro. Nga ana tjetër, ndërmarrjet e mëdha mund të marrin gjoba deri në 200,000 euro. Megjithatë, shuma e gjobës mund të jetë edhe më e ulët. Çdo gjë do të varet nga dëmi i shkaktuar. Kjo do të përcaktohet nga inspektorët e mjedisit.

Zgjidhje e re ligjore për kundërvajtje

“Për shkeljet në fushën e mbrojtjes së pasurive natyrore dhe mjedisit, gjoba mund të përcaktohet në shumën prej njëzet herë”.

– Për qytetarët gjobë e mundshme ndërmjet 15 dhe 5,000 euro

– Për person përgjegjës në kompani dhe zyrtar i autorizuar gjobë E MUNDSHME mes 15 dhe 10,000 euro

– Për kompanitë gjobë E MUNDSHME ndërmjet 50 dhe 200,000 euro, në varësi të madhësisë së kompanisë

Dënimet për qytetarët që ndotin mjedisin janë në rritje, por çështja e ngrohjes së amvisërive mbetet e pazgjidhur. Gazifikimi ende mungon. Ministri i mjedisit është optimist se gazi do të arrijë vitin e ardhshëm.

Tenderi për rrjetin sekondar dhe terciar do të jetë gati muajt e ardhshëm. Atëherë kompania do të jetë e obliguar të furnizojë të paktën 50% nëpër qytetet në katër vitet e ardhshme dhe të paktën 25% në zonat rurale në katër vitet e ardhshëm – tha Naser Nuredini- ministër i mjedisit.

Nuredini shton se zgjidhja e re ligjore është miratuar kryesisht për industritë që janë gjithashtu ndotës të mëdhenj. Nëse dikush e ndot mjedisin, përveç se paguan gjobë, do të ketë obligim për ta riparuar dëmin e shkaktuar. Zgjidhja ligjore nga Qeveria ende nuk është dërguar në Parlament./Alsat-M/