Kryeministri Zoran Zaev në konferencën e sotme për shtyp deklaroi se kursi i denarit është në gjendje të qëndrueshme dhe se ekzekutivi ka përgatitur politikat fiskale për krizën e paralajmëruar ekonomike, shkruan Alsat. Zaev tha se Maqedonia e Veriut nuk mund t’i ik krizës globale, por siguroi që autoritete do të ndërmarrin masat e duhura për të mbrojtur qytetarët.

“Po do të ketë krizë. Shoh miku im dhe kolegu nga Shqipëria Edi Rama alarmoi, po alarmoj edhe unë. Kriza energjetike do të jetë vërehet, çmimet janë të larta, por të presim javët dhe muajt e ardhshëm. Të shohim si do të shkojnë gjërat, ndërsa shteti është këtu për të ndihmuar”, tha mes tjerash Zaev.