Ylli i TikTok i jep fund jetës në moshën 18-vjeçare

Ylli i TikTok-ut, Dazharia Shaffer, adoleshentja e njohur në rrjete sociale si “Dee” ka ndërruar jetë në moshën 18-vjeçare si pasojë e vetëvrasjes.

Lajmin e kanë konfirmuar vetë prindërit e vajzës përmes një videoje në TikTok.

“Fatkeqësisht nuk është më me ne. Ka shkuar në një vend më të mirë. Ishte shoqja ime e ngushtë dhe s’isha në asnjë lloj forme i përgatitur për të varrosur fëmijën tim. Do doja shumë të më kishte folur për streset e saj dhe për mendimet e vetëvrasjes. Mund ta kishim kaluar bashkë këtë.”- shprehet i ati i 18-vjeçares duke pohuar se e reja kishte probleme me shëndetin mendor.