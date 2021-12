Kryetari i Kuvendit, Talat Xhaferi, sot ka dërguar një video urim për të gjithë qytetarët në prag të Vitit të Ri 2022.

“Të dashur qytetarë, Viti i Ri është pothuajse në prag dhe tani që po largojmë të vjetrin, më duhet të pranoj se po e pres me padurim dhe një dozë të madhe optimizmi që viti 2022 nuk do të jetë në asnjë segment si ky. Fatkeqësisht, nuk mund të themi se ishte e lehtë, as e suksesshme. Përkundrazi, ishte i vështirë, plot sfida, pengesa, më i dhimbshmi nga të gjitha, një vit në të cilin, paralelisht me dëmtimin shëndetësor, ekonomik dhe mendor në nivel global të shkaktuar nga pandemia me Covid-19″, thotë Xhaferi.

Kryetari i Kuvendit përkujtoi se sivjet vendi ynë u godit nga tragjedi të mëdha në të cilat, siç tha ai, humbëm bashkëqytetarët tanë të dashur dhe që na la dhimbje dhe shije të hidhur tek të gjithë.

Këtë vit kemi pasur zgjedhje të rregullta lokale, pas të cilave ka pasur një periudhë të pasigurt të jetës politike në vend, e cila nga ana tjetër ka shkaktuar funksionalitet të pjesshëm të institucioneve vendore. Edhe Kuvendi ka funksionuar edhe në kuadër të protokolleve të imponuara shëndetësore, për shkak të të cilave kemi qëndruar të mbyllur për vizitat tuaja dhe rregulloren e vendosur për punë gjatë aktiviteteve zgjedhore. Jemi fokusuar në transparencën, qasjen dhe forcimin e rolit mbikëqyrës të Kuvendit për të qenë sa më afër jush, që dialogu politik të zhvillohet këtu në Legjislativ”, tha Xhaferi.

Xhaferi thotë se të gjithë së bashku na bashkon Republika e Maqedonisë së Veriut dhe se duhet të ndërtojmë marrëdhënie të besimit reciprok, respektit mes nesh brenda dhe jashtë me fqinjët tanë.