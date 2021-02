“Që të shtyhet regjistrimi nevojitet vendim politik”, tha sot kryetari i Kuvendit Talat Xhaferi.

Sidoqoftë, ai pyeti se në çfarë do të bazohej propozimi për shtyrjen e regjistrimit dhe nëse ka ndonjë vlerësim se pandemia COVID-19 do të mbaronte në qershor ose korrik ose se situata do të ishte ndryshe.

“Kuvendi miratoi ligj për mbajtjen e regjistrimit. Ai përcaktoi afate për të gjithë dhe në këtë moment mendoj se është e kotë të dalësh me mendime të tilla. Nëse ata mendojnë se duhet të shtyhet, atëherë nevojitet vendim politik. Ky vendim politik duhet të ndryshohet në vendim ligjor. Dhe për sa kohë do të vonohej ai regjistrim? Sipas asaj që dëgjoj të shtyhet për në qershor ose korrik. Në çfarë bazohet ai propozim? Në kontekstin e Covid, çfarë do të thoshte kjo? Ka ndonjë informacion se në qershor, korrik pandemia do të përfundojë kështu që ne mund ta zbatojmë atë ose do të vijmë në një vakum ligjor dhe pastaj do të hyjmë në kaos ligjor”.

“Po sikur të mos ndodhë në qershor ose korrik, nëse parakushtet janë të njëjta me ato të zgjedhjeve të vitit 2020, sepse vlerësuam që qershor-korrik do të jetë një situatë tjetër. Po, ishte ndryshe vetëm në një konotacion negativ”, tha mes tjerash Xhaferi.

Sipas tij, shprehjet politike si të tilla nuk janë të mjaftueshme për vendim.