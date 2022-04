Kryetari i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, Talat Xhaferi në emër të tij dhe në emër të deputetëve, ua uron besimtarëve ortodoks në vend festën e madhe krishtere – Pashkët.

“Le të jetë kjo festë një rast i mirë për t’u mbledhur familjet, për të ndarë lajmin e mirë, për të ndarë atë që po ndodh me ata që ju bëjnë të lumtur dhe të përmbushur. Përveç kësaj, le të jetë një mundësi për të qenë një ngushëllim për ata më pak me fat dhe më të dobët se ju. Materiali nuk është gjithmonë zgjidhja dhe zgjidhja e të gjitha vështirësive që has jeta. Përkundrazi, fjala e bukur, vepra fisnike dhe humane, dhembshuria për të pakënaqurin shkakton gëzim më të madh dhe jep qetësi në shpirt. Bëhuni drita e dikujt në fund të tunelit, shtëpia dhe streha e ngrohtë e dikujt, rrezja e shpresës së dikujt. Njerëzimi kalon nëpër mundime të vërteta dhe në kërkim të përjetësisë dhe lavdisë, harron vlerën e jetës dhe e arrin atë pa e menduar nëse ai që nuk e krijoi jetën ka të drejtë ta heqë atë. Megjithatë, secili prej jush veç e veç dhe të gjithë së bashku, mos u qofshin të verbër dhe të shurdhër ndaj kësaj vuajtjeje. Lëreni dritën të ndriçojë dhe ngrohë shtëpitë tuaja, t’ju bashkojë në lutje dhe të sjellë paqe dhe harmoni në mendimet tuaja. Të nderuar bashkëqytetarë, ju uroj shëndet dhe mirëqenie, juve, më të dashurve tuaj dhe të gjithë besimtarëve ortodoksë në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Gëzuar Pashkët!”, theksohet në urimin e Pashkëve nga kryetari i Kuvendit, Talat Xhaferi.