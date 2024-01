Kryeministri teknik i Maqedonisë, Talat Xhaferi, të hënën, më 29 janar ka marrë zyrtarisht detyrën nga paraardhësi i tij, Dimitar Kovaçevski. Qeveria teknike do të funksionojë për 100 ditë dhe do të ketë mandat për organizimin dhe mbarëvajtjen e zgjedhjeve parlamentare, më 8 maj.

Pas marrjes së detyrës së re, Xhaferi tha se do të bëjë gjithçka “për të punuar në të mirë të vendit dhe të qytetarëve”.

Ai tha se kabineti teknik do të vazhdojë punën për realizimin e programit të Qeverisë së deritanishme të Kovaçevskit.

“Nuk ka dyshim se detyrë parësore e kësaj Qeverie është përgatitja dhe organizimi i zgjedhjeve të lira dhe të ndershme, demokratike në një procedurë të hapur dhe ligjore të drejtpërdrejtë dhe bashkëpunim me Kuvendin. Qeveria do të zbatojë të gjitha parakushtet ligjore për të mundësuar standardet më të larta evropiane në fushatën elektorale dhe mbajtjen e tyre bazuar në vullnetin e qytetarëve”, u shpreh Xhaferi në një paraqitje para mediave së bashku me ish-kryeministrin, Dimitar Kovaçevski.

Xhaferi tha se prioritet i Qeverisë teknike do të jetë edhe “realizimi i politikave për zhvillim ekonomik, ruajtjen dhe avancimin e standardit të qytetarëve”, si dhe vazhdimin e procesit të integrimit të Maqedonisë së Veriut në Bashkimin Evropian.

“Ruajtja dhe avancimi i partneritetit strategjik të Maqedonisë së Veriut me BE-në, me NATO-n dhe Shtetet e Bashkuara si qëllime strategjikeqë nga pavarësia e shtetit, mbeten prioritet parësor i kësaj Qeverie. Kjo edhe për faktin duke marrë parasysh zhvillimet gjeopolitike, pasi lëkundja apo mospasja e orientimit të qartë evropian mund të shfrytëzohet nga shtete të treta për të destabilizuar vendin përmes shtrirjes së ndikimit këtu dhe në rajon”, tha ai.

Pjesë e Qeverisë teknike është edhe partia opozitare maqedonase, VMRO DPMNE, e cila në kabinetin e Xhaferit do të drejtojë Ministrin e Punëve të Brendshme, Ministrinë e Punës dhe Politikës Sociale dhe ka edhe tre zëvendësministra me kompetenca të veçanta.