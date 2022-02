Vullnetarët në Mbretërinë e Bashkuar do të jenë ndër të parët në botë për të provuar vaksinën Omicron

Moderna po kërkon 3,000 vullnetarë për të marrë pjesë në një provë britanike për vaksinën e saj përforcuese që synon variantin Omicron. Ata do të jenë ndër të parët në botë që do të testojnë një goditje për Covid-19 posaçërisht për atë lloj. Studimi do të testohet në vende të ndryshme në të gjithë Mbretërinë e Bashkuar dhe do të shohë se gjysmës së vullnetarëve do t’i jepet vaksina e re Omicron dhe gjysmës tjetër do t’i jepet vaksina e rregullt përforcuese Moderna.

Sekretari i Shëndetësisë Sajid Javid tha: “Mbretëria e Bashkuar është një lider botëror kur bëhet fjalë për kërkimin dhe zhvillimin e vaksinave dhe ilaçeve, të përforcuara nga industria jonë e njohur e shkencave të jetës.

“Është fantastike të shohësh se këto aftësi po përdoren mirë, me gati 3000 njerëz që pritet të marrin pjesë në këtë provë të rëndësishme klinike.

“Unë dua që ky vend të jetë vendi më i mirë në botë për të nisur provat klinike.

“I bëj thirrje kujtdo që ka të drejtë të marrë pjesë në këtë kërkim jetik dhe të luajë rolin e tij në mbrojtjen e vendit për vitet në vijim, ndërsa mësojmë të jetojmë me Covid-19.

Hulumtimet kanë zbuluar tashmë se imuniteti kundër koronavirusit zvogëlohet disa muaj pas marrjes së një doze përforcuese, kështu që po kryhen prova klinike për të parë nëse nevojitet një dozë e katërt.

Një studim i veçantë do të krahasojë gjithashtu përdorimin e vaksinës së re të variantit Omicron të Moderna-s si dozë të katërt, me një dozë standarde të prerjes Pfizer/BioNTech.

Provat do të drejtohen nga një ekip në St George’s, Universiteti i Londrës, përmes një partneriteti midis Moderna dhe Institutit Kombëtar për Kërkimet Shëndetësore.

Stephane Bancel, shefi ekzekutiv i Moderna, tha: “Mbretëria e Bashkuar dhe NIHR kanë qenë pioniere në punën e tyre për të studiuar vaksinat dhe terapitë gjatë gjithë pandemisë globale dhe kanë ndërtuar aftësi kërkimore klinike të klasit botëror.

“Ky është studimi i parë i Fazës 3 i sponsorizuar nga Moderna që do të kryhet jashtë SHBA-së me kandidatin tonë përforcues specifik të Omicron dhe ne vlerësojmë bashkëpunimin me NIHR.

“Falënderojmë ekipet e provës klinike dhe pjesëmarrësit në studim që ndihmuan në avancimin e të kuptuarit tonë për këtë kandidat përforcues.