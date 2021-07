Presidenti i Serbisë, Aleksandar Vuçiq para të pranishmëve në “Forumin ekonomik” tha se janë në Shkup për të hapur rrugë për ekonomi të përbashkët dhe jetë më të mirë, por edhe për liri për qytetarët dhe bizneset e tre vendeve.

“Jemi këtu për të vendosur për të ardhmen tonë të përbashkët. Ne nuk kemi probleme mes vete. Ne duam të rritemi së bashku. I pranuam ato që i propozoi Zorani dhe Edi. Edhe ata pranuan që propozova unë. Qytetarët tonë meritojnë shumë më mirë për të ardhmen dhe nuk ka gjë që na ndal. Nuk do ketë as kufinj për të na ndaluar. Me heqjen e kufinjëve ne do të ulim edhe harxhimet e kompanive për të punuar në rajon. Mundësitë janë më të mëdha se pengesat për të bashkëpunuar. Në të ardhmen ne duam të punojmë për të rritur GDP e vendeve tona e kjo do të thotë se shtetet tona do të jenë më të pasura dhe ndërmarrësit do të kenë buxhete më të mëdha për të punuar me rajonin dhe botën” tha Vuçiq.

Ai gjithashtu se në tetor pritet që ky forum të mbahet në Beograd kurse me propozim të Edi Ramës, i njejti forum do të mbahet në Tiranë.

“Ky takim nuk është kundër askujt por është për jetë më të mirë për qytetarët tonë” përfundoi Vuçiq.