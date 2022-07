Kryetarja e Komisionit Evropian e ka përsëritur qëndrimin e saj në lidhje me negociatat e Maqedonisë së Veriut me BE-në.

Ajo sot në një postim në Twitter ka shkruar se BE do ta respektojë gjuhën maqedonase.

“Nuk ka dyshim se gjuha maqedonase është gjuha juaj. Ne e respektojmë këtë plotësisht”, ka shkruar Von der Leyen duke e shpërndarë një video nga fjalimi i saj i djeshëm në Kuvendin e RMV-së.

Ajo dje para deputetëve të Kuvendit theksoi se Maqedonia e Veriut ka mundësi të veçantë për të ecur përpara në rrugën drejt BE-së./Telegrafi/

There can be no doubt that the Macedonian language is your language. We fully respect that. https://t.co/YcFx63cBJZ

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 15, 2022