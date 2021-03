VMRO DPMNE vlerëson se ora policore është veprim për të mbuluar paaftësinë e qeverisë për të siguruar vaksinat.

“Ne kemi orë policore dhe regjistrim në të njëjtën kohë. Gjatë ditës njerëzit do të grupohen dhe do të përhapin infeksionin. Zaev nuk ka plan as për regjistrimin, as për luftën kundër Covid 19.”, thonë nga VMRO-DPMNE.