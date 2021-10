VMRO-DPMNE feston sonte në Shtip. Kandidati i tyre për kryetar komune Ivan Jordanov shpalli fitoren në raundin e parë ndaj kandidatit të tij më të madh, kryetarit aktual Sashko Nikolov.

“Ajo që na dhanë qytetarët sot, ne do t’ia kthejmë me shumë punë për të bërë gjithçka që mundemi për të mirën e qytetit tonë Shtipit. Ndjeva që njerëzit ishin të zhgënjyer, por kisha një dilemë nëse do të shkonin në votime për shkak të apatisë që mbretëron. Por qytetarët dolën dhe u deklaruan. Sipas votave të numëruara deri më tani, ne kemi një avantazh prej mbi 3,000 votash. Ata kanë ndëshkuar arrogancën dhe vetë-drejtësinë që kanë parë gjatë viteve të fundit. Duhet të përmend se jam shumë i kënaqur që lista jonë e këshilltarëve shkoi mirë dhe ne do të kemi shumicë në Këshillin e komunës së Shtipit ”,