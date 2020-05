Shkup

Spitali “8 Shtatori”-Shkup brenda një jave do të hap ambulancat

Për një javë, Spitali i Përgjithshëm i Qytetit “8 Shtatori” do të hap ambulancat, do të fillojë të funksionojë normalisht dhe do të jetë në shërbim të të gjithë pacientëve, jo vetëm ata me COVID-19, njoftoi Ministri i Shëndetësisë Venko Filipçe në Facebook. Spitali, i cili...