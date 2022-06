Maqedoni

Kufizohen marzhet për produktet ushqimore bazë në Maqedoni, masa tjera do të ketë pas rishikimit të buxhetit

Qeveria me kufizimin e marzheve tregtare të produkteve bazike ushqimore në 5 deri në 10 për qind sërish do të përpiqet ta ndërpret rritjen e çmimeve të produkteve ushqimore bazë. Me propozim të Ministrisë së Ekonomisë, Qeveria dje ka marrë vendim për kufizimin e marzheve që do të vlejnë...