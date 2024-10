Maqedoni

Gëzuar festën 11 Tetorin: Maqedonia feston Ditën e Kryengritjes Popullore Kundër Fashizmit

Dita e Kryengritjes Kombëtare – 11 Tetori – do të shënohet sot me akademi ceremoniale, vendosje lulesh dhe ndarje të çmimeve. Presidentja Gordana Siljanovska Davkova do të mbajë fjalim në akademinë ceremoniale, e cila do të mbahet nën kujdesin e saj në Muzeun e Luftës së Maqedonisë...