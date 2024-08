Në Lushnjë është konfirmuar rasti i parë i Virusit të Nilit në vendin tonë.

Por çfarë Virusi i Nilit? Virusi i Nilit transmetohet kryesisht nga pickimi i mushkonjave të infektuara. Kjo sëmundje mund të parandalohet me masat që njihen për mbrojtje nga mushkonjat.Rekomandohet që të respektohen masat personale të mbrojtjes kundër mushkonjave gjatë gjithë periudhës të qarkullimit të insekteve.

Përpiquni të përdorni mjete kundër insekteve të miratuara për trupin dhe mjedisin (sipas udhëzimeve për përdorim), si dhe rrjeta kundër mushkonjave, kondicioner/ ventilatorë.

Ajri i freskët redukton aktivitetin e mushkonjave dhe e vështirëson afrimin e tyre.

– Vishni rroba të përshtatshme (të gjata) që mbulojnë sa më shumë sipërfaqe të trupit. Rrobat me ngjyra të hapura dhe të gjera janë më të përshtatshme.

– Uji – mundësisht – në orët e mëngjesit, për të reduktuar ekspozimin tuaj ndaj mushkonjave gjatë ujitjes.

– Sigurohuni që të mos ketë ujë të ndenjur në asnjë pjesë të shtëpisë, në mënyrë që të kufizoni vendet e shumimit të mushkonjave.

Sidomos të moshuarit, personat me imunosupresion dhe personat me sëmundje kronike themelore duhet që të zbatojnë me përpikmëri masat e mbrojtjes nga mushkonjat, pasi rrezikojnë të sëmurën më rëndë.

Nëse na pickon një mushkonjë e infektuar, përgjithësisht duhen 2 deri në 14 ditë që të shfaqen simptoma të tilla si ethet, dobësia, dhimbja e kokës, dhimbje në nyje e në muskuj, simptoma të ngjashme me gripin ose gastrointestinale. Por, më pak se 1% zhvillojnë formën e rëndë të sëmundjes.