Maqedoni

Kuvend, miratohen ndryshimet për ajër cilësor

Deputetët i votuan ndryshimet e ligjit për ajër cilësor. Me këto ndryshime parashihet të gjitha komunat do duhet të kenë plane për ajër të pastër. Gjithashtu, komunat do obligohen të hartojnë plane afatshkurta aksionare në periudhat kur niveli i ndotjes së ajrit është i lartë dhe...