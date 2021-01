Më 04.01.2021 rreth orës 20.00 në SPB Tetovë, nga Qendra Mjekësore Gostivar kanë rapportuar se SH.A. (46) nga Jellovci i Poshtëm i Gostivarit ka kërkuar ndihmë mjekësore dhe se i njëjti ka qenë me plagë nga një armë zjarr informon Tetovasot. Sipas deklaratës së tij, u konkludua se ai vetë ishte plagosur nga pakujdesia me armën e tij të zjarrit “Jerico 941 F”, kalibër 9mm, të cilën ai e posedonte me licencë. Është kryer një inspektim dhe çështja po sqarohet.