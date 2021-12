Nuk do të ketë masa shtesë për festat e Vitit të Ri, autoritetet bëjnë me dije se situata me virusin në vend është stabile.

Deri më tani në vend është konfirmuar vetëm një rast me Omicron, njoftoi mbrëmë Ministria e Shëndetësisë, e cila përgënjeshtroi lajmin për një rast të ri të konfirmuar të këtij lloji të coronavirusit në Strugë.

“Me sekuencën e virusit SarsCoV2, deri më tani me llojin omicron është zbuluar vetëm tek një pacient i cili kohë më parë është kthyer në vend nga Britania e Madhe”, njoftoi mbrëmë Ministria e Shëndetësisë.

Deri më tani, në testet PCR është zbuluar braktisja e gjeneve S në tre pacientë pozitivë për Covid-19, por nuk është kryer asnjë sekuencë, pra nuk ka asnjë konfirmim që ata janë të infektuar me omicron. Analizat janë bërë në një spital privat, ndërsa pacientët janë nga Prilepi, Velesi dhe Struga. Mbi pacientët është kryer një anketë epidemiologjike dhe sipas protokolleve personat me të cilët kanë qenë në kontakt janë vendosur në izolim, thuhet në deklaratë.

Ministria e Shëndetësisë apelon gjithashtu që të përmbahen nga dhënia e deklaratave të sheshta dhe informacioneve të paverifikuara, të cilat mashtrojnë qytetarët dhe përhapin panik në popullatë.