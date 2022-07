Komisioneri Evropian për Zgjerimin dhe Politikën e Fqinjësisë së Mirë, Oliver Varhelyi, në fjalimin e tij në konferencën e përbashkët ndërqeveritare në mes Maqedonisë së Veriut dhe Bashkimit Evropian, theksoi se RMV ka bërë punë të mëdha për hapjen e negociatave.

Varhelyi deklaroi se Komisioni Evropian është i gatshëm që menjëherë ta fillojë procesin e skriningut me RMV-në, duke shtuar se do të vazhdojnë ta këshillojnë dhe ndihmojnë vendin.

“Maqedonia e Veriut vazhdon t’i përmbush kushtet. Vazhduan me punën e fortë, me demokratizimin institucioneve dhe luftën kundër korrupsionit. Jeni shembull i shoqërisë multietnike. Është e rëndësishme që RMV mbeti e përkushtuar për këtë proces. Inkurajoj Maqedoninë e Veriut të vazhdojë me punën, luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit. Komisioni është gati menjëherë të fillojë procesin e skriningut me Maqedoninë e Veriut, edhe atë që sonte.

“Skriningu do të na mundësojë të shikojmë sferat që do të duhet të punohet. Do të jetë e rëndësishme të komunikojmë në vazhdimësi gjatë procesit të negociatave. KE do të këshillojë dhe ndihmojë Maqedoninë e Veriut, nëpërmjet ndihmave financiare dhe ne duhet të jemi të sigurt se Maqedonia e Veriut do të jetë e gatshme kur të anëtarësohet”, tha mes tjerash Varhelyi.

Ndërsa kryeministri i RMV-së Dimitar Kovaçevski, në fjalimin e tij në konferencën e përbashkët, theksoi se gjuha maqedonase do të jetë e garantuar me anëtarësimin e vendit në BE.

Ai gjithashtu deklaroi se RMV do të vazhdojë me reformat dhe ndryshimet, deri në anëtarësimin e plotë në BE./Telegrafi/