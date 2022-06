Bullgaria do të heq veton kundër Maqedonisë së Veriut për çeljen e negociatave, shkruan Telegrafi Maqedoni.

Lajmi u konfirmua përmes një statusi në “Twitter” nga eurokomisioneri për zgjerimin Oliver Varheily.

“Falënderojmë kreun e opozitës Gerb, Bojko Borissov për vendimmarrjen historike për Evropën dhe Maqedoninë e Veriut që të marrin propozimin e Francës si bazë për fillimin e bisedimeve ndërshtetërore mes Maqedonisë së Veriut dhe Bullgarisë. Shpresoj që vendet do të propozojnë në Parlamentin evropian që Evropa të ecë para”, ka shkruar Oliver Varhelyi./Telegrafi/

We thank leader of opposition Gerb @BoykoBorissov for making a historical decision for Europe & for 🇲🇰to accept negotiation based on🇫🇷proposal allowing to proceed w/ opening accession nego w/ 🇲🇰. We expect gov’t making necessary proposals to Parl today so Europe can move forward.

