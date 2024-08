Në Qendrën e Stërvitjes së Ujit në Ohër, sot me fillim nga ora 10:00, në prani të krerëve më të lartë ushtarakë dhe shtetërorë, do të mbahet ceremonia qendrore me rastin e 18 gushtit – Ditës së Ushtrisë dhe 32 vjetorit nga themelimi i saj.

Para të pranishmëve do të kenë fjalën kryetarja Gordana Siljanovska Davkova dhe ministri i Mbrojtjes Vllado Misajlovski.

Ceremonia do të përfshijë edhe ceremoninë e dorëzimit të shefit të Shtabit të Përgjithshëm të Armatës, si dhe fjalime të shefit aktual të Shtabit të Përgjithshëm, gjenerallejtënant kolonel Vasko Gjurçinovski dhe shefit të sapoemëruar të Shtabit të Përgjithshëm, gjeneralmajor. Sashko Lafçiski, njoftoi Ministria e Mbrojtjes.

Kryeministri Hristijan Mickoski, ministra në Qeveri, deputetë, ish-ministra të mbrojtjes dhe shefat e shtabit të përgjithshëm, gjeneralë në pension, mysafirë të lartë nga disa institucione të Republikës, komandanti i Gardës Kombëtare të Vermontit, major Gjeneral Gregory Knight, kor diplomatik në Republikën e Maqedonisë.