Komisioni Rregullativ për Energji dhe Shërbime të Ujit të Republikës së Maqedonisë ka miratuar vendimin me të cilin çmimet me pakicë të derivateve të naftës ulen mesatarisht për 2,80% në krahasim me vendimin e datës 05.08.2022.

Çmimet e referencës së derivateve të naftës në tregun botëror në krahasim me llogaritjen e mëparshme tregojnë një rënie mesatare: për benzinën me 3,569%, për naftën me 2,117%, për vajin ekstra të lehtë me 2,960% dhe për karburantin me 1,402%.

Çmimet me pakicë të benzinës EUROSUPER BS-95 dhe vajit ekstra të lehtë për amvisëri (EL-1) janë ulur për 3,50 den/litër.

Çmimi me pakicë i EURODIESEL (D-E V) ulet për 3,00 den/litër, ndërsa çmimi me pakicë i benzinës EUROSUPER BS-98 ulet për 2,00 den/litër.

Çmimi me pakicë i karburantit M-1 NS është ulur për 0,557 den/kg dhe tani do të arrijë në 52,786 den/kg.

Nga data 9 gusht 2022, nga ora 00:01, çmimet maksimale të derivateve të naftës do të jenë:

Benzin motori EUROSUPER BS – 95 90.00 (den/litër)

Benzin motorik EUROSUPER BS – 98 92.00 (den/litër)

Karburanti dizel EURODIESEL BS (D-E V) 90.00 (denarë/litër)

Naftë ekstra e lehtë 1 (EL-1) 87.50 (dena/litër)

Mazuti M-1 NS 52,786 (denarë/kilogram)