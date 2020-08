UEFA ja dhënë dritën jeshile që të zhvillohet me tifozëve ndeshja e Superkupës së Europës që do të zhvillohet më 24 shtator në Budapest

Sipas SkySport Italia nëse Interi arrin që të fitojë në Europa Ligë këtë sezon, pritet që të luajë në Superkupë, por para kësaj duhet që ta mposhtë të premten Sevillan.

Fituesi i kësaj ndeshje do të përballet me fituesin e Ligës së Kampionëve në UEFA Super Kupë në stadiumin Puskas Ferenc këtë shtator dhe sipas transmetuesit të njohur do të lejohet të mbushet me 30 për qind të shikuesve.

Raporti thotë që vendimi është marrë që stadiumi do të hapet për shikuesit dhe pritet që shpejt të jetë zyrtar.