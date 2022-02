Këngëtarja e njohur, Tuna ka bërë një postim ku ka kujtuar “Dancing With The Stars Albania”.

Përmes një postimi në Instagram, Tuna ka shkruar për një premtim që se morri kurrë.

Ajo ka folur për një premtim derisa ajo ishte pjesë e ‘Dancing With The Stars’ ku edhe kishte fituar, ku si çmim do të merrte një apartament në Tiranë të cilin se ka marrë kurrë.

‘Sot 7 vjet fitova ‘Dancing With The Stars Albania’, çmimi i premtuar ishte një apartament në Tiranë… garant ende është tu u ndërtu’, ka shkruar ajo në foton e postuar.

Tuna ka aritur të marrë vëmendje shumë shpesh me jetën e saj private.

Gjithashtu ajo është duke pauzuar që një kohë nga muzika.