Trupat ruse po i afrohen centralit bërthamor të Ukrainës në Zaporizhzhia dhe kanë drejtuar raketat e tyre në atë vend, tha të shtunën Vadym Denysenko, një këshilltar i ministrit të brendshëm të Ukrainës.

Rusia tashmë ka kapur uzinën e zhdukur të Çernobilit, rreth 100 km në veri të kryeqytetit të Ukrainës, Kiev.

E për këtë ka shprehur shqetësimi autori Bill Broëder, i cili përmes një shkrimi tha se kjo është pika ‘’ku gjërat pritet të keqësohen shumë.’’

Kujtojmë se ministria e mbrojtjes së Ukrainës më herët doli me shifra për të vrarët në këtë luftë, derisa po vazhdon dita e katërt me radhë.

Në këtë publikim u tha se deri tani ishin shënuar 4,300 rusë të vrarë, dhe qindra automjete të tyre të shkatërruara.

BREAKING: Ukraine official says Russian troops approaching Zaporizhzhia nuclear plant. This is where things can get very ugly https://t.co/8tGaG6riA8

— Bill Browder (@Billbrowder) February 27, 2022