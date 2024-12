Transportuesit privat i braktisën bllokadat dhe paralajmërojnë se nga nesër do të kthehen në rrugë, pasi në takimin e fundit koordinues në Qytetin e Shkupit është arritur marrëveshje që ekspertë të pavarur brenda 15 ditëve të analizojnë se sa do të kenë rritje për kilometër të eksportuar.

Pas takimit, përfaqësuesi i kompanive private, Jovica Zafirovski, tha se çmimet e reja duhet të aplikohen nga 1 janari i vitit të ardhshëm.

“Arritëm të biem dakord që brenda 15 ditëve të bëhet një analizë ekspertësh së bashku me ne, me koordinatorët e grupeve këshillimore, të gjendet një zgjidhje optimale që të bëhet një metodologji e re çmimi, do të strukturohen artikujt që duhet të jenë. dhe nga 1 janari 2025 do të fillojmë me çmim të ri, do të lidhet aneks i Marrëveshjes”, tha Zafirovski.

Qyteti i Shkupit paraprakisht njoftoi se pas seancës së djeshme të Këshillit të Qytetit të Shkupit, në të cilën nuk është arritur asnjë konkluzion në kuadër të procedurave ligjore dhe procedurale, është mbajtur edhe një takim koordinues në të cilin morën pjesë dhe kryetari dhe sekretari i Qyteti i Shkupit, koordinatorët e grupeve këshilldhënëse që përfaqësojnë partitë politike në Këshillin e Qytetit të Shkupit, anëtarë të Këshillit, përfaqësues të shërbimeve profesionale të qytetit të Shkupit dhe përfaqësues të transportuesve privatë.

Në takim u theksua se është arritur konkluzioni sipas të cilit brenda 15 ditëve duhet të përgatitet një analizë në të cilën në përputhje me metodologjinë e vendosur do të përcaktohen kostot faktike për kryerjen e shërbimit të transportit publik. , nga ekspertë, persona të kualifikuar, përfaqësues të shërbimeve profesionale të qytetit të Shkupit nga sektorët përkatës dhe duke marrë parasysh të dhënat e dorëzuara nga përfaqësuesit e transportuesve privatë.

“Analiza me zgjidhje të propozuar dhe vendimet të prezantohen nga shërbimet e ekspertëve më 16 dhjetor para së njëjtës përbërje në mbledhje koordinuese, pas së cilës anëtarët e Këshillit të Qytetit të Shkupit do të kenë mundësi të shprehen duke bërë një vendim me të cilin do të korrigjohet kompensimi për transportuesit privat nga Këshilltarët në Qytetin e Shkupit”, thuhet në njoftimin e Qytetit të Shkupit.