Pacientët e prekur nga kanceri së shpejti mund të kenë të gjithë kursin e tyre të trajtimit në më pak se një sekondë, sipas hulumtimeve të reja.

“Kura e shpejtë” është në horizont pasi shkencëtarët identifikuan dozën teorike që do të duhej, transmeton KosovaPress.

Ajo do t’i jepte fund vështirësive shqetësuese dhe rraskapitëse të vizitave të rregullta spitalore me të cilat përballen miliona anembanë botës – që mund të vazhdojnë me muaj. Teknika e re përdor grimcat e ngarkuara në vend të rrezeve X për radioterapi.

Ajo lejon që protonet me energji të lartë të synohen drejtpërdrejt në një tumor – duke shkaktuar më pak efekte anësore. I njohur si radioterapi ‘flash’, është vendosur të revolucionarizojë onkologjinë.

Studimi fillestar tregoi gjithashtu se ai kishte të njëjtin efekt në tumoret si rrezatimi tradicional – ndërsa kursente inde të shëndetshëm për shkak të kohës më të shkurtër të ekspozimit.

“Kjo është hera e parë që dikush ka botuar gjetje që demonstrojnë mundësinë e përdorimit të protoneve – në vend të elektroneve – për të gjeneruar doza ‘flash’, me një përshpejtues që përdoret aktualisht për trajtime klinike,” tha autori i studimit James Metz, drejtori i Qendrës së Terapisë Proton në Universitetin e Pensilvania.

Studimi i botuar në Gazetën Ndërkombëtare të Onkologjisë Rrezatuese, Biologjisë dhe Fizikës gjeneroi dozën e kërkuar me protone.

Terapia me proton është aq shumë e synuar sa mund të shmangë indet e shëndetshme – veçanërisht organet që fshihen pas tumorit.

Radioterapia mund të çojë në efekte anësore si të vjella dhe ndonjëherë mund të çrregullojë mënyrën e funksionimit të disa organeve.

Kjo do të thotë se është efektive për trajtimin e kancerit që prek zonat kritike, siç është kanceri i trurit.

Ka pasur 17 milionë raste të reja të kancerit në të gjithë botën në vitin 2018. Katër llojet më të zakonshme janë ato të mushkërive, gjirit, zorrëve dhe gjëndrës së prostatës.

Këto katër përbëjnë më shumë se katër në dhjetë nga të gjitha kanceret e diagnostikuar. Në nivel global do të ketë 27.5 milionë raste të reja të kancerit çdo vit deri në vitin 2040.