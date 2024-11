Besoj se Maqedonia është më se e gatshme për fillimin e negociatave, veçanërisht nëse krahasohet me gjendjen e vendeve të rajonit kur i kanë filluar negociatat për anëtarësim. Maqedonia ka bërë përparim të konsiderueshëm në fushat kyçe të reformës dhe dëshmi për këtë janë raportet që merr Maqedonia, të cilat konfirmojnë qartë se vendi është i gatshëm të hapë negociatat e anëtarësimit, por pengesa e vetme ishin mosmarrëveshjet dypalëshe, fillimisht me Greqinë dhe tani. me Bullgarinë. Vazhdimi i kësaj rruge reformuese dhe ndërtimi i marrëdhënieve të qëndrueshme me fqinjët do të jenë kyçe për të siguruar mbështetjen për anëtarësim – thotë zëvendësministri për Çështje Evropiane, Asoc. Dr.Viktoria Trajkov në një intervistë për Republikën.

Gjyqësori, korrupsioni, sundimi i ligjit – këto janë tri fushat për të cilat Maqedonia ka komente shqetësuese nga KE. Trajkov komenton se për këtë janë të nevojshme reforma të thella në sistemin juridik.

Në krye të interesit të qytetarëve dhe të qeverisë, por edhe të agjendës evropiane dhe të Bashkimit Evropian, është pikërisht kjo. Përballemi me zhvillime të tmerrshme dhe shkatërruese. Unë nuk kam asnjë autoritet në atë pjesë, por si pjesë e agjendës evropiane dhe kapitujve që kanë të bëjnë me ligjin dhe sundimin e ligjit, ndihem i detyruar t’i përmbahem kësaj. Kjo temë nuk duhet të ketë konotacion partiak apo etnik. Ligji duhet të zbatohet për të gjithë. Populli është mashtruar shumë herë më parë për këto çështje dhe nuk ka vend për zhgënjime të reja. Sundimi i ligjit, gjyqësori dhe korrupsioni janë dhimbja jonë më e madhe. Lufta kundër korrupsionit duhet të jetë e pamend nëse duam përparim. Nga kjo luftë varet përparimi i vendit tonë në çdo fushë. Korrupsioni është ngulitur thellë në çdo pore të shoqërisë dhe, për fat të keq, është bërë normale të thuash që për të kryer një punë të duhen lidhje ose ryshfet. Ja, për shembull, këto ditë u publikua një anketë nga Dhomat e Tregtisë, ku biznesmenët dëshmojnë se gjatë qeverisjes së kaluar kompanive private u kërkohej nga 1000 deri në 10000 euro për disa leje, inspektime, dogana dhe 6 deri në 10 për qind për prokurimit publik nga vlera e tenderit. Rreth 78 për qind e kërkesave korruptive kanë ardhur nga pushteti qendror. E gjithë kjo vetëm sa e zvogëlon besimin e qytetarëve tek institucionet. Prandaj, është e rëndësishme që të ketë një epilog gjyqësor për të gjitha rastet që kanë të bëjnë me korrupsionin – shton Trajkov.

Zëvendësministria vlerëson se raporti i KE-së është objektiv dhe real. Ajo thotë:

Ne e prisnim një raport të tillë, edhe pse më duhet të nënvizoj se ky raport në masë të madhe është i “trashëguar” nga qeveria e kaluar. Kjo qeveri ka zgjatur pak më shumë se njëqind ditë, një periudhë e shkurtër për të ndryshuar apo rregulluar çdo gjë. Raporti na jep udhëzime për fushat ku kemi bërë përparim dhe ku nevojitet më shumë angazhim. Ky objektivitet është i vlefshëm për ne, sepse na jep një nxitje për të përmirësuar situatën dhe për të vazhduar me reformat.