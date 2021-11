Ish-konkurentja e Përputhen, Tola ishte e ftuar së fundmi në “D-Night”, ku përballë Dajana Shabanit, nuk i kurseu mendimet e saj për vajzat që kishte konkurrente në emision, sidomos për Alvisën.

Tola e quajti Alvisën një “djall”, duke paralajmëruar se në emisionet në vazhdim do shihet se kush është ajo.

“Për Alvisën kam thënë gjithmonë që është “djall” e kam thënë që në fillim , madje jam pyetur pse….pse…pse ? Ashtu e kam menduar, do shihni edhe puntatat që kanë dalë dhe që do jepen në Prime. Është shumë e kalkuluar, ecën me llogari”, tha Tola.

Ndërsa për vajzat e tjera, ish-konkurrentja tha: “Adën kam marrëdhënie të mira edhe tani që kemi dalë të dyja jashtë emisionit, është një vajzë shumë e mire. Më e sakta nga vajzat që janë brënda është Ritvana, kam shumë shoqëri , edhe Mikela është një vajzë që bënë shumë për shoqërinë. Me Antonian nuk kam pasur komunikim, vajzë e mirë duket në raport me mua”.