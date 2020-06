Për dhjetë ditë do të shihet nëse fluksi i vizitorëve në Ohër gjatë fundjavës së kaluar do të rezultojë me rritjen e numrit të testimeve dhe të infektuarve nga coronavirusi.

Drejtori i Qendrës për Shëndet Publik në Ohër, Sashko Toçkov për “a1on”, thotë se numri i testimeve është dyfishuar nga fundi muajit maj, me zbutjen e masave. Sipas tij, për momentin në Ohër nuk ka klaster, ndërsa të gjithë të infektuarit e rinj janë raste individuale.

“Sjellja e papërgjegjshme e individëve në Ohër, ka rezultuar me rritjen e numrit të të infektuarve. Kah fundi i muajit maj, kur vetëm u paralajmërua zbutja e masave, njerëzit filluan të lirohen. Rritje të numrit të testimeve kemi edhe tani, gjegjësisht nëse para dy javëve në pikat në Ohër dhe Strugë kemi testuar 30-40 njerëz, tani kemi rreth 80 testime”, tha Toçkov.

Ndërsa për fluksin e qytetarëve që gjatë fundjavës vizituan Ohrin, Toçkov tha se për dhjetë ditë do të shihet rezultati nga përzierja e qytetarëve të qyteteve të ndryshme.

I pyetur nëse Ohri mund të bëhet vatër e re, Toçkov tha se për momentin nuk mund ta thotë këtë, por se do të jenë të kujdesshëm.

“Në njëfarë mënyrë frikësohemi të mos vijë deri tek ajo”, tha ai.

Ai shtoi se probleme me realizimin e anketave epidemiologjike ka edhe në Ohër.