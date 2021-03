Kreu i PDSH-së, Menduh Thaçi në Click Plus në TV21, bëri të ditur se në zgjedhjet lokale që do të mbahen në vjeshtë do të garojnë në koalicion me LSDM-në.

Thaçi gjithashtu bindshëm tha se me BDI-në nuk do të ketë koalicion, pasi që PDSH-ja ka qenë konkurrentë i drejtpërdrejtë i BDI-së. Ai më tej shtoi se PDSH-ja në Qeveri është në koalicion me LSDM-në dhe jo me BDI-në.